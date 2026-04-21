Спрос на отдых в Анапе на майские праздники вырос до 60%

В Анапе зафиксировали кратный рост количества бронирований на майские праздники в 2026 году. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на отдых в Анапе в мае вырос на 30-60%.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года востребованность туров в Анапу увеличилась на 30-40%, а на майские праздники рост популярности направления увеличился на 50-60%. Эксперты в сфере туризма утверждают, что спрос на отдых в Анапе растет за счет восстановления интереса к курорту на фоне возможного открытия пляжей к 1 июня.

Наибольшей популярностью отдых в Анапе на период майских праздников пользуется среди жителей Краснодарского края и других близлежащих регионов. Как отметил Сергей Ромашкин, структура отдыха смещается в сторону отельной инфраструктуры.

«Море в Анапе в начале мая еще прохладное для купания, поэтому основная масса туристов едет не за пляжем, а за отдыхом в отелях. Море в этот период для туристов вторично»,— сообщил вице-президент АТОР.

В Анапе готовятся к открытию в летнем сезоне восемь галечных пляжей, которые исключили из реестра пострадавших в результате мазутной ЧС. На песчаных пляжах курорта планируют произвести отсыпку дополнительного слоя песка, после чего Роспотребнадзор примет решение по курортному сезону на основе анализа проб воды и грунта.

Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что мониторинг воды в Анапе будет осуществляться в течение всего летнего сезона.

Кристина Мельникова