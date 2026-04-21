Полицейские нашли пропавшего мальчика в Новороссийске

Полиция установила местонахождение пропавшего ребенка 2012 года рождения в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Новороссийску

Мальчика, пропавшего 20 апреля после занятия по шахматам, нашли сотрудники отдела уголовного розыска полиции Южного района. По данным правоохранительных органов, в отношении несовершеннолетнего не совершалось противоправных действий.

С ребенком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

