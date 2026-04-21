«Дальневосточную ипотеку» расширили для военнослужащих Новороссийска, Анапы и Геленджика

Льготная ипотечная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширена на ряд категорий граждан, включая защитников приграничных территорий РФ и нескольких категорий медицинских работников. Как сообщили в пресс-центре минстроя России, соответствующее решение принято и утверждено правительством РФ.

По новым правилам рассчитывать на льготную ипотечную программу могут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. К таким муниципальным образованиям и регионам отнесли Новороссийск, Анапу и Геленджик, Крым и Севастополь, Белгородскую, Курскую, Брянскую области, Темрюкский район, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Ранее право на «дальневосточную ипотеку» имели участники СВО, выполняющие задачи на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Руководитель департамента финансовой политики минфина РФ Алексей Яковлев подчеркнул, что мера позволит поддержать большее количество граждан и поспособствует улучшению их жилищных условий.

«На текущий момент свыше 200 тыс. российских семей воспользовались льготной программой “Дальневосточная и арктическая ипотека”»,— цитирует пресс-центр минстроя РФ слова Алексея Яковлева.

Кристина Мельникова