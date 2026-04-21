Спасатели продолжают искать девочку после атаки БПЛА в Туапсе

В Туапсе продолжаются поиски тела 14-летней девочки, находившейся в частном доме, разрушенном в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туапсинского муниципального округа, работы будут вестись до достижения окончательного результата.

Поисковая операция продолжается уже почти неделю. За это время специалисты разобрали завалы разрушенного дома вплоть до уровня подвала, однако обнаружить тело ребенка не удалось. Поиски ведутся не только на месте разрушенного здания, но и на прилегающей территории жилого квартала, а также в лесной зоне, расположенной выше пострадавших домов.

В ликвидации последствий и поисковых мероприятиях задействованы сотрудники спасательных служб, включая отряды «Кубань-СПАС» и муниципальную спасательную службу. Кроме того, в работах участвуют военнослужащие, представители казачества и волонтеры. Для обследования территории с воздуха привлекаются беспилотные летательные аппараты — поддержку оказывает школа операторов БПЛА проекта «Архангел».

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 16 апреля погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая женщина. По данным краевых властей, ребенок находился в доме в момент удара. При этом, учитывая показания матери и характер разрушений, установлено, что помещение, где находилась девочка, было полностью уничтожено и выгорело.

Несмотря на это, поисковые работы продолжаются. Специалисты подчеркивают, что операция не будет прекращена до тех пор, пока не будет получен окончательный результат. Работы координируются профильными службами, задействованными в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Поисковая операция остается в активной фазе, а задействованные силы продолжают обследование территории с использованием всех доступных технических и людских ресурсов.

Мария Удовик