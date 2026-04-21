На Ставрополье увеличилось количество контрактников

В Ставропольском крае увеличилось число граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным округа, наибольший интерес у кандидатов вызывают центр подготовки ЮВО и подразделения беспилотных систем. В числе факторов, способствующих росту числа желающих, называется расширение мер социальной поддержки. В регионе действует около 50 льгот для военнослужащих и членов их семей.

Также увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта. В настоящее время она достигает 3,5 млн руб. и включает региональную, муниципальную и федеральную части. Ранее совокупный размер выплаты составлял 2,4 млн руб.

Как уточнил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда в Ставрополе младший лейтенант Максим Водолазский, региональная выплата составляет 2,7 млн руб., муниципальная — 400 тыс. руб., федеральная — 400 тыс. руб.

Процедура оформления кандидатов занимает в среднем до трех дней. После подписания контракта они направляются в учебные центры для прохождения подготовки и получения военно-учетных специальностей.

В округе отмечают, что наряду с материальными условиями одним из факторов принятия решения остается мотивация к прохождению военной службы.

Валерий Климов