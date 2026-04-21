Просроченная задолженность по ипотеке в СКФО превысила 14 млрд рублей

В Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 1 марта 2026 года объем просроченной ипотечной задолженности составил 14,1 млрд руб. Рост показателя за два месяца составил 102%. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост «просрочки» по ипотеке за весь 2025 год в СКФО составлял 73%, за 2024-й — 137% (7,95 млрд руб. — на 1 января 2025 года и 3,35 млрд руб. — на 1 января 2024 года). По ипотеке в строящемся жилье на Северном Кавказе объем просрочки на 1 марта 2026 года составлял 1,15 млрд руб., увеличившись с начала года на 5%.

Лидером по объему просроченной ипотечной задолженности на 1 марта текущего года на Северном Кавказе стала Республика Дагестан, жители которой накопили долгов на 4,65 млрд руб. (рост с начала года 1%). На втором месте — Ставропольский край (3,2 млрд руб.; +6%), на третьем — Республика Северная Осетия — Алания (2,3 млрд руб.; +3%), на четвертом — Чеченская Республика (1,4 млрд руб.; +2%), на пятом — Карачаево-Черкесия (1 млрд руб.; -1%).

Интересно, что по рынку ипотечного кредитования в строящемся жилье среди субъектов СКФО Карачаево-Черкесская Республика показала снижение просроченного долга с начала года на 12%, а в Чечне, напротив, просрочка в стройке за два месяца выросла на 50%.

По словам гендиректора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, ситуация в регионах СКФО глобально не отличается от средней по стране: уровень просроченной задолженности по ипотеке растет, но критическим назвать его нельзя. По наблюдениям эксперта, абсолютные цифры задолженности выше там, где больше было выдано ипотечных кредитов, а причины роста просроченной задолженности заключаются в невозможности быстрой продажи предмета залога без дисконта к рыночной цене в случае, если заемщик предвидит проблемы с обслуживанием кредита.

«Еще одна очевидная причина — снижение платежеспособности у отдельных категорий заемщиков вследствие роста стоимости жизни. Идентичны причины и неплатежей на строящемся рынке жилья: не рассчитали свой доход, не предвидели задержку ввода домов в эксплуатацию, не задумывались о росте стоимости ремонтных материалов. Плюс невозможность сдать жилье в аренду по желаемой ставке или перепродать квартиру в сжатые сроки — покупатель на рынке пока отсутствует, так как предпочитает накапливать процентный доход по депозитам вместо инвестиций в недвижимость»,— комментирует господин Аксенов.

Он также отмечает, что косвенно на резкий рост просроченной ипотеки влияет и увлечение должников банкротными процедурами: когда банкротство инициируется исключительно с целью избавления от всех долгов, но с утверждением отдельного мирового соглашения по ипотечному кредиту.

Михеенко Дмитрий