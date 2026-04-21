В Самаре в одиннадцатый раз прошел «Космический полумарафон»

В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в Самаре состоялся XI «Космический» полумарафон, который традиционно открыл беговой сезон 2026 года в регионе. На этот раз был установлен новый рекорд по числу бегунов.

Всего на различные дистанции вышли более 4,5 тыс. участников из 46 субъектов РФ и свыше 200 городов, а также представители зарубежных стран. Партнером мероприятия стал банк ВТБ.

Программа полумарафона включала дистанции для всех уровней подготовки.

