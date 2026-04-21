Ярославца подозревают в угрозе убийством несовершеннолетней дочери

В Даниловском округе Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, сдавившего шею дочери собачьим поводком. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полиция выяснила, что между отцом и 16-летней дочерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял поводок для собак, обмотал им шею девушки и начал сдавливать. Как отметили в УМВД, дочь восприняла происходящее как угрозу и сообщила в полицию.

Приехавшие на место сотрудники УМВД зафиксировали факт случившегося и изъяли поводок в качестве вещественного доказательства. Дело возбуждено по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Алла Чижова