В Мурманской области запустили цифровую доску почета

В Мурманской области стартовал новый публичный проект «Сила Севера — в людях», предполагающий создание цифровой доски почета для признания заслуг жителей региона. Выдвижение кандидатов и последующее голосование будут осуществляться самими северянами на специализированной онлайн-платформе, сообщили в правительстве Мурманской области.

Инициативу поддержал губернатор Андрей Чибис

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Инициативу поддержал губернатор Андрей Чибис

Инициатива призвана отметить тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие Кольского Заполярья своим трудом и общественными делами. Механизм проекта предусматривает два этапа: сначала жители предлагают кандидатуры достойных земляков, затем проходит открытое народное голосование. Имена победителей будут размещены на цифровой доске почета.

Кирилл Конторщиков