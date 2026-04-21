АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Россети Тюмень» на уровне АА+ (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило ранее присвоенный «Россети Тюмень» кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный». Ключевыми критериями оценки стали сильный операционный профиль компании, показатели ликвидности и низкий уровень долговой нагрузки.



«Россети Тюмень» занимают доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. С 1 января 2025 года компании присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в регионах присутствия. По итогам прошедшего года доля рынка СТСО по тарифной выручке составила около 69 %.

По мнению аналитиков, сильная рыночная позиция «Россети Тюмень» в регионах присутствия и высокий уровень собираемости платежей способствуют сохранению финансовой устойчивости и дальнейшему развитию организации. Как отмечают эксперты АКРА, инвестиционная активность компании направлена на обеспечение качественного и надежного электроснабжения, а также своевременного технологического присоединения к электросетям потребителей, в числе которых крупнейшие компании нефтяной промышленности.

Впервые кредитный рейтинг «Россети Тюмень» был присвоен АКРА в 2021 году. Стабильно высокая оценка агентства свидетельствует об эффективности проводимой менеджментом компании финансово-экономической политики и системы управления.

