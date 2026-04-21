Производитель дронов выкупил НИИ телевидения в Петербурге

Крупнейший российский производитель беспилотников ООО «Геоскан» стал собственником 100% акций АО «НИИ телевидения». Компания планирует модернизировать актив и развернуть на его базе многофункциональный технопарк площадью 70 тыс. кв. м с фокусом на космические технологии, беспилотные системы и микроэлектронику.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О деталях проекта генеральный директор «Геоскана» Алексей Юрецкий рассказал на заседании правительства Санкт-Петербурга. По его словам, высокая концентрация инженерных кадров и синергия совместных проектов позволят создать «мощный кластер внутри Петербурга, который сможет решать широкий спектр задач». На территории технопарка также планируется открыть образовательный центр.

В настоящее время компания приступила к модернизации приобретенного актива. Сроки завершения работ и объем инвестиций в проект на данном этапе не раскрываются.

