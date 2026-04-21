В КЧР врач-терапевт подделала данные в медкарте пациента

В Карачаево-Черкессии врач-терапевт стала фигурантом уголовного дела о служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ). Подозреваемая работала в больнице Зеленчукского района, сообщили в прокуратуре района.

По версии следствия, в феврале фигурант внесла в электронную медкарту местной жительницы данные о том, что та прошла диспансеризацию. Однако, женщина в действительности ничего не проходила. На основании поддельных данных на счет больницы необоснованно поступили страховые суммы.

Ход расследования уголовного дела контролируется районной прокуратурой.

Мария Хоперская