В Новороссийске могут благоустроить парк Ленина, сквер или аллею

Жители Новороссийска смогут проголосовать за одну из трех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2028 годах. В перечень включили парк имени Ленина, аллею на улице Советов и сквер на улице Карла Маркса, указывается в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Одну из выбранных территорий будут благоустраивать в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Рейтинговое голосование будет проводиться с 21 апреля по 23:59 12 июня 2026 года в онлайн-форме через единый портал госуслуг.

Согласно порядку определения победителей по итогам рейтингового голосования, результаты онлайн-опроса будут предоставляться общественной комиссии. Голоса, отданные участниками голосования, имеют равный вес и будут участвовать в подсчетах на равных основаниях.

При равенстве голосов приоритет отдается общественной территории, заявка на включение в перечень которой поступила раньше.

София Моисеенко