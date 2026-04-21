В Новгородской области временно запретили костры и сжигание травы
В Новгородской области по распоряжению губернатора Александра Дронова ввели особый противопожарный режим. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Документ вводит временный запрет на разведение костров, сжигание мусора и травы.
«Там мне доложили о росте числа пожаров в регионе»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.
За нарушение временного запрета предусмотрены штрафы для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей.