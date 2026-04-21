Умер ярославский художник-анималист Олег Отрошко

На 88-м году жизни скончался живописец и художник-анималист Олег Отрошко. Об этом сообщили в Ярославском отделении Всероссийской творческой общественной организации (ВТОО) «Союз художников России».

Олег Отрошко родился на Кубани. В 1969 году он принял участие в проходившей в Ярославле выставке, после чего его пригласили в город, в бюро эстетики Завода дизельной аппаратуры. Там он работал до вступления в «Союз художников России», которое состоялось в 1977 году.

Художник иллюстрировал книги Виталия Бианки «Лесные домишки», Светланы Мартьяновой «Светлые росы» и другие. Его работы печатались в издательствах «Молодая гвардия», «Колос», журналах «Юный натуралист», «Охота и охотничье хозяйство». Картины Олега Отрошко хранятся в музеях Ярославля, Вологды, а также в частных коллекциях.

«Искусство Олега Отрошко стало негромким, но по сути — величественным Посланием, повествующим о красоте природы и гармонии бытия. В памяти любящих Олега Павловича останется необъятный художественный мир его работ, его доброта и трогательная дружба, его личная притягательность, открытое сердце и вдохновенный артистизм»,— говорится в сообщении отделения ВТОО.

Алла Чижова