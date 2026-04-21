«МегаФон» и «Сбер» запустили сервис нового поколения для пополнения мобильного счета. «Умный автоплатеж» автоматически поддерживает положительный баланс. Он анализирует предстоящие списания и рассчитывает сумму пополнения так, чтобы абонент оставался на связи везде, даже в роуминге. По данным «Сбера», 61% пользователей периодически забывают вовремя пополнить мобильный счет. При этом традиционный автоплатеж не синхронизирован с датами списания средств за услуги. Механизм «Умного автоплатежа» может пополнять баланс несколько раз в месяц, не превышая установленный пользователем лимит.

«Северсталь» (MOEX: CHMF) решила не выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе. Решение принято из-за слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока. В последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за третий квартал 2024 года.

Amazon инвестирует в американского ИИ-разработчика Anthropic до $25 млрд, говорится в пресс-релизе Amazon. Создатель чат-бота Claude планирует потратить более $100 млрд на технологии Amazon Web Services (AWS) в течение 10 лет.