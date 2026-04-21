В образовательных учреждениях Новороссийска пройдут учения со сценарием атаки БПЛА

В учреждениях образования Новороссийска проведут плановые учения со сценарием угрозы террористического акта, в том числе с применением БПЛА. Соответствующее постановление подписано и.о. главы города Александром Гавриковым и опубликовано на сайте администрации.

Учения в образовательных и профессиональных образовательных организациях Новороссийска будут проходить 22 апреля в период с 09:00 до 16:00. Управлению образования и управлению по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города поручили проработать вопросы подготовки к учениям с полицией, ГУ МЧС и другими ведомствами.

Постановление вступило в силу со дня подписания. Контроль за его исполнением возложили на заместителей главы Наталью Майорову и Александра Гаврикова.

Кристина Мельникова