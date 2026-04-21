Расходы на уборку снега в Ижевске этой зимой оказались выше заложенных в бюджете

На вывоз снега из Ижевска минувшей зимой потратили больше, чем было заложено в городском бюджете. Об этом заявили на заседании комиссии гордумы по вопросам развития территорий и градостроительства 20 апреля.

«В этом году из-за обильных снегопадов бюджет города столкнулся с перерасходом средств по данной статье, особенно в центральном районе, где работа велась в усиленном режиме»,— говорится в сообщении.

Покрыть дополнительные затраты планируется перераспределением денег с летнего покоса травы. Комиссия рекомендовала администрации города организовать его не менее пяти раз за сезон для оптимизации расходов. Изначально на эти цели закладывалось до 8,5

В марте глава города Дмитрий Чистяков рассказывал, что на содержание улично-дорожной сети, включая зимнюю и летнюю уборку, ежегодно направляется около 1,6 млрд руб. В муниципальном бюджете 2026 года на эти цели было заложено более 2,1 млрд руб.

Это позволило увеличить число циклов механизированной уборки зимой. Из города минувшей зимой было вывезено 1,5 млн куб. м снега. При этом в предыдущие годы объем снежных масс не превышал 1 млн куб. м.