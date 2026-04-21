В Ростове-на-Дону стартовала подготовка теплосетей к зиме 2026-2027 годов

В Ростове-на-Дону ресурсоснабжающие организации после окончания отопительного сезона начали подготовку к зиме 2026-2027 годов. Администрация города утвердила годовой план ремонта источников тепла и тепловых сетей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих сетях.

По данным властей, компания «Теплокоммунэнерго» запустила инвестиционную программу, в рамках которой закроют 11 подвальных газовых котельных и полностью реконструируют 26 участков тепловых вводов. Кроме того, планируется капитальный ремонт сети в районе поселка Горизонт.

В городе уже началась перекладка труб по переулку Забайкальскому, на который приходилось наибольшее число жалоб жителей. После замены теплотрассы асфальтобетонное покрытие будет восстановлено на всю ширину дороги. В то же время после окончания отопительного сезона ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» приступило к ремонту теплофикационного оборудования на Ростовской ТЭЦ-2.

ООО «Ростовские тепловые сети» перед новым отопительным сезоном пройдут по обновленному графику. Первое отключение горячей воды начнется 12 мая в Западном жилом массиве и части центра, питающихся от Ростовской ТЭЦ-2, и завершится 5 июня.

