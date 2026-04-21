150 млн рублей заложили на программу «Пешеходный Ижевск» в 2026 году

Более 40 тротуаров планируется отремонтировать по программе «Пешеходный Ижевск» в 2026 году. На это выделено 150 млн руб. Подрядчик приступит к работам в начале мая. Об этом корреспонденту «Ъ-Удмуртия» рассказали во время инспекции первых четырех дорожек.

«Список тротуаров формируется в первую очередь по заявкам жителей. Мы ориентируемся на благоустройство подходов к социальным учреждениям, в их числе школы, поликлиники и больницы, а также объектов с большим пешеходным трафиком»,— рассказала председатель комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территорий, градостроительства, землеустройства и экологии Марина Нужина.

По ее словам, планируемый показатель в 40 тротуаров немногим меньше результата 2025 года, когда было отремонтировано 53 объекта. Напомним, проект инициирован депутатами фракции “Единая Россия” в Гордуме Ижевска и реализуется уже шестой год. «Перечень дорожек еще уточняется. В дальнейшем он может быть дополнен, если удастся сэкономить средства бюджета или получить дополнительное финансирование»,— добавила депутат.

Первые объекты:

Тротуар на ул. Удмуртской от ул. К. Либкнехта до ул. Краева, протяженность — 260 м

Тротуар на ул. Орджоникидзе вдоль дома №17

Тротуар на ул. Орджоникидзе от проезда Дзержинского до ул. Мельничная

Тротуар на ул. Ракетной до Городской поликлиники №2

В этом сезоне подрядчиком по «Пешеходному Ижевску» выступит пермского ООО «Строительное управление-157». По словам депутатов инспекционной комиссии, компания выиграла аукцион за счет большого опыта, проблем с исполнителем из соседнего региона возникнуть не должно.

«Проект позволяет точечно решать проблемы с точки зрения пешеходов,— рассказал член комиссии гордумы по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Александр Евсеев.— Это позволяет целенаправленно ремонтировать участки, которые действительно не всегда бы попали в приоритеты». По его словам, депутаты будут настаивать на сохранении программы в ближайшую пятилетку, а также на увеличении ее финансирования.