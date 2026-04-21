Чистая прибыль Михеевского ГОКа сократилась на 26% в 2025 году

Чистая прибыль АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» по РСБУ в 2025 году составила 7,5 млрд руб. Это на 25,9% меньше показателя 2024-го, указано на сайте «СПАРК-Интерфакс».

Выручка комбината увеличилась на 5,2% — до 65 млрд руб. Себестоимость выросла на 9,1%, до 45,5 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 3%, до 19,6 млрд руб. Прибыль от продажи сократилась до 16,8 млрд руб. (-8,4%). Налогов компания заплатила на 2,5 млрд руб. (-25,4%).

Предприятие не раскрывает своих бенефициаров.

Виталина Ярховска