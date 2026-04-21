Бизнесмена из Ставропольского края подозревают в мошенничества на 1,5 млн рублей

Индивидуальный предприниматель из Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 150 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в апреле 2025 года муниципальное учреждение допобразования Буденновского округа заключило с предпринимателем договор по капитальному ремонту здания столовой. Подрядчик внес в отчетно-сметные документы сведения о работах, существенно завысив при этом стоимость ремонта. Экспертиза показала, что при монтаже потолочных панелей использовались более дешевые и пожароопасные материалы. Ущерб от действий фигуранта превысил 1,5 млн руб.

В настоящее время следствием проводится ряд следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление имеющихся доказательств.

Мария Хоперская