У пары восточных колобусов в зоопарке Екатеринбурга родился детеныш

В Екатеринбургском зоопарке у пары восточных колобусов по имени Кит и Ира родился потомок. Новорожденный появился на свет 25 марта, сообщили в пресс-службе зоопарка. Посетители могут посмотреть на семью в павильоне «Западный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Детеныш пока имеет светлую и пушистую шерсть, которая с возрастом потемнеет, приобретет характерную черно-белую окраску и кисточку на хвосте. Его пол пока не установлен, так как мать тщательно скрывает его от посторонних глаз. Отец также следит за ним и оберегает маму.

Восточные колобусы питаются преимущественно листьями, что обеспечивается особенностями их пищеварительной системы — этим их рацион сильно отличается от того, чем питаются другие виды обезьян. Переваривать такую сложную пищу они могут благодаря многокамерному желудку и симбиотическим бактериям. Взрослые особи также употребляют почки, цветы, фрукты. Сейчас детеныш питается только молоком матери, но когда подрастет, ему будут давать листья плодовых деревьев, веники акации и ивы, овощи, зелень, а также яйца и яблоки.

В дикой природе эти обезьяны живут группами по 3-15 особей в кронах высоких деревьев в тропических лесах, спускаясь на землю крайне редко. Активны днем, однако по ночам как минимум одна из них не спит — выполняет сторожевые функции. Их популяция сокращается из-за браконьерства ради меха.

Ирина Пичурина