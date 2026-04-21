Депутат обосновал выдвижение Валентины Терешковой в Госдуму

Валентина Терешкова идет на выборы в Госдуму, потому что может многое сделать для родной Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Терешкова в Госдуме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Депутат отметил, что разговоры о переизбрании первой женщины-космонавта стали «модными». Дискуссия идет вокруг возраста Валентины Терешковой, которой недавно исполнилось 89 лет. По мнению коллеги по парламенту, возраст не мешает работе.

«Отсылка к возрасту — ну и что? Если успешно работает, какая разница. Средний возраст депутатов Госдумы 53 года»,— написал господин Попов.

По мнению депутата и журналиста, Валентина Терешкова является «опорой» для Ярославской области.

«Великая женщина, конечно, способна многое сделать для родной земли. И уже сделала. Мировая знаменитость и опытный политик. Благодаря Терешковой в области построены театр, речной вокзал, поликлиника для завода, больничный городок. Да мало ли чего еще»,— написал Евгений Попов.

Депутат считает, что сентябрьские выборы «сметут неэффективных любителей хайпа, позерства и кринжовых инициатив, которые, чего греха таить, есть среди коллег». У Валентины Терешковой, по мнению Евгения Попова, не возникнет проблем с переизбранием.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первая женщина-космонавт подала заявку на участие в праймериз «Единой России» по партийному списку. По данным источников «Ъ-Ярославль», близких к партии, Валентина Терешкова может вновь занять первое место в списке по Ярославской и Костромской областям.

Антон Голицын