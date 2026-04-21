«Яму мэра» на улице Судостальской начали ремонтировать в Новороссийске

В Новороссийске начались ремонтные работы на улице Судостальской, где ранее образовалась крупная яма. На недавнем аппаратном совещании Андрей Кравченко отметил, что жители назвали провал на дороге «ямой мэра», глава взял восстановление дороги на личный контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Как сообщил глава Новороссийска, на улице Судостальской в Восточном районе грунтовые и ливневые воды отвели от дороги во избежание размывания асфальта. В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы по устройству основания под монолитную плиту, после чего начнется асфальтирование. Подрядчики выполнят восстановление и укрепление дорожного полотна.

Параллельно ведутся дорожные работы на улице Шоссейной в Южном районе. Андрей Кравченко подчеркнул, что первая полоса дороги уже отремонтирована, в течение текущей недели планируется начать восстановление второй полосы.

Ямы и просадки устраняют на 16 улицах Новороссийска. В дорожных работах задействованы 35 человек и 15 единиц техники.

Кристина Мельникова