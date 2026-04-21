В Дагестане чиновника Кизилюрта подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Кизилюрте проверили расходование бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта в двух муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Правоохранители установили, что должностное лицо управления образования администрации Кизилюрта дало незаконные устные указания заведующим без проведения электронного аукциона заключить муниципальные контракты на капремонт административных зданий детских садов на 16,4 млн и 22 млн руб. соответственно.

«Данные незаконные действия повлекли ограничение конкуренции и нереализацию в полной мере экономии бюджета», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Константин Соловьев