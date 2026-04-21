В Дагестане после стихии восстановили движение на 117 участках дорог

В Дагестане продолжаются масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей из-за сильных осадков в конце марта — начале апреля. Об этом сообщили в правительстве республики.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным властей, в ликвидации последствий непогоды на 143 участках были задействованы более 100 единиц спецтехники и 295 дорожных рабочих. В настоящее время работы продолжаются: на объектах задействованы 62 единицы техники и 103 специалиста.

По состоянию на утро 21 апреля остаются закрытыми восемь участков дорог, на всех ведутся аварийно-восстановительные работы. Еще 18 участков перекрыты с организацией объездов, при этом движение уже восстановлено на 117 участках.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в ряде горных районов. В Дербентском районе перекрыт участок дороги к селу имени Ш. Алиева из-за прорыва дамбы. В Карабудахкентском районе ограничено движение по мосту через реку Губден-озень и на ряде подъездных дорог.

В Дахадаевском районе несколько трасс закрыты из-за оползней и разрушения дорожного полотна, движение осуществляется по временным маршрутам. В Кайтагском районе остается перекрытым участок дороги «Карталай — Карацан», а в Кулинском районе движение ограничено на фоне последствий метели и обрушения дорожных конструкций.

В то же время в ряде муниципалитетов, включая Махачкалу, Каспийск, Хасавюрт и Буйнакск, проезд полностью восстановлен.

Власти отмечают, что работы ведутся в круглосуточном режиме, а ситуация с восстановлением дорожной сети находится на постоянном контроле.

