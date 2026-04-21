Треть новых проектов «Аквилона» пришлась на Петербург и Ленобласть

Девелопер «Аквилон» в 2025 году вывел на рынок 18 проектов в Москве и регионах России, увеличив общий объем портфеля на 660 тысяч кв. м. Около трети новых объектов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — здесь запущено пять проектов общей площадью более 219 тысяч кв. м. В их числе два жилых комплекса в Петербурге и три — в Ленобласти, сообщили в компании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще 20% портфеля сосредоточено в Архангельске и Северодвинске. В Архангельске компания планирует построить четыре жилых комплекса площадью свыше 100 тысяч кв. м, а в Северодвинске — три жилых дома и бизнес-центр.

«Мы не только расширяем портфель, но и модернизируем технологии строительства, создаем новые концепции. Данный вектор позволяет последовательно формировать продуманную городскую среду. Опираясь на тот же подход, в 2025 году мы вышли на рынок заполярного Мурманска, где в 2027 году планируем приступить к реализации масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ)»,— заявил генеральный директор «Аквилона» в Москве Дмитрий Рогатых.

Матвей Николаев