Директор по производству АО «Уралкриомаш» признан виновным в гибели работницы

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал директора по производству компании «Уралкриомаш» Александра Сикритова виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работницы, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что руководитель допустил проведение опасных работ без оформления и инструктажа. В июле 2025 года на предприятии организовали ручную очистку емкостей. К работам привлекли сотрудников других подразделений, чьи трудовые обязанности не включали такие задачи.

Одна из сотрудниц после окончания рабочего дня выполняла эти работы. Поднимаясь по приставной лестнице, она потеряла равновесие и упала на бетонное покрытие. В результате падения работница получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась. Суд пришел к выводу, что нарушения выразились в неудовлетворительной организации работ, отсутствии должного контроля за соблюдением требований охраны труда и непринятии мер по обеспечению безопасных условий.

Александр Сикритов признан виновным по ч.2 ст. 143 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1,5 года с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

