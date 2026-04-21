Туапсинец получил два года колонии за экстремистские высказывания

Житель Туапсе признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Решение по делу Александра Максименко рассмотрено Краснодарским краевым судом в апелляционном порядке, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Ранее Туапсинский городской суд установил, что подсудимый оставил комментарий в социальной сети, содержащий высказывания, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

Суд квалифицировал действия по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). При вынесении приговора учтен рецидив преступлений.

Фигуранту дела назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов, сроком на три года, уточнили в пресс-службе ведомства.

Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи пресекли административное правонарушение, связанное с размещением запрещенной символики в сети интернет. Противоправные действия были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками краевого центра по противодействию экстремизму совместно с участковыми уполномоченными полиции Адлерского района.

