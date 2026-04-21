В раздевалках футбольных клубов порой принимаются решения, которые серьезно влияют на судьбу игроков, тренеров и даже всей команды. И это не только тактика, стратегия или определение стартового состава. Бывает, что футболисты договариваются о противозаконных вещах, например, сдать матч.

В основном подобные договоренности доказать невозможно, особенно в российском футболе, где долгое время не видели даже очевидных вещей. Но в 2019 году вскрылась история, которую теперь вряд ли забудут. Команды «Чайка» из Ростовской области и «Черноморец» из Новороссийска бились за выход во вторую по значимости лигу страны — ФНЛ. «Черноморец» был фаворитом и до этого момента играл блестяще. Но вдруг три основных защитника команды начали ошибаться так грубо, что их заподозрили в договорном матче. После поражения остальные игроки в прямом смысле выбили признание у защитников.

Очевидцы рассказывали, что драка в раздевалке была нешуточная. Оказалось, что защитники «Черноморца» сдавали игру за 2 млн руб. После той драки РФС провел расследование, и вскрылось, что игрокам, которые так отчаянно били своих коллег, тоже должны были заплатить — только другие люди и за победу. Речь шла о сумме 500 тыс. руб. Было даже возбуждено уголовное дело по факту противоправного влияния на результат спортивного соревнования — первое в России. Но в тюрьму в итоге никто не сел.

Владимир Осипов