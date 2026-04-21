ФК «Зенит» показал лучший финансовый результат за девять лет
Петербургский футбольный клуб «Зенит» завершил 2025 год с чистой прибылью в 1,23 млрд рублей. Это лучший финансовый результат клуба с 2016 года, когда показатель достигал 5,61 млрд рублей, пишет «РБК».
Петербургский клуб показал лучший финансовый результат по итогам года за девять лет
При этом отмечается, что по итогам 2024 года клуб зафиксировал убыток в размере 294 млн рублей. Накопленные финансовые потери прошлых лет по-прежнему остаются значительными — 4,49 млрд рублей.
Крупнейшей статьей расходов остается фонд оплаты труда. В 2025 году он составил 10,03 млрд рублей.