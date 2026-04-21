В Новороссийске пропал 13-летний мальчик после занятий по шахматам

В Новороссийске разыскивают 13-летнего подростка, пропавшего 20 апреля после занятий в шахматной секции. Ориентировку опубликовала пресс-служба УМВД города-героя.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Новороссийску

Отдел полиции Южного района Новороссийска устанавливает местонахождение пропавшего Арсения Л. 2012 года рождения. Как сообщили в полиции, мальчик не вернулся домой после шахматной секции, его разыскивают в течение суток. Занятия проходили на Мысхакском шоссе, 56.

На вид пропавшему подростку 12-13 лет, рост составляет 130 см. В день исчезновения он был одет в толстовку и джинсы черного цвета.

Полиция Новороссийска призвала местных жителей оказать содействие в поисках несовершеннолетнего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего ребенка, призывают сообщить в УМВД по телефонам: 02 (102 с мобильного), 8(8617)60-55-00, 8(8617)60-56-00, +7(989)244-25-36.

Кристина Мельникова