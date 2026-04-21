Сбой на железной дороге задержал рейсы из Петербурга на юг России

Из-за повреждения железнодорожного полотна в Ростовской области задерживаются 23 поезда — в том числе следующие из Санкт-Петербурга. По данным РЖД, инцидент произошел 20 апреля на станции Персиановка.

Из-за сбоя на железной дороге задерживается несколько поездов из Петербурга на юг России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Из-за сбоя на железной дороге задерживается несколько поездов из Петербурга на юг России

Среди задержанных составов поезда Санкт-Петербург — Кисловодск, Санкт-Петербург — Адлер, Санкт-Петербург — Новороссийск, а также обратные рейсы из этих городов.

В настоящее время на станциях Ростов и Лихая для пассажиров организована загрузка питания в ряд поездов. Помощь людям оказывают поездные бригады.

Задержки в пути достигают семи часов.

Матвей Николаев