В Туапсе продолжают ликвидировать пожар после атаки БПЛА

В Туапсе продолжается тушение пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в краевом оперативном штабе, работы по ликвидации возгорания ведутся в круглосуточном режиме. К тушению привлечены 246 человек и 73 единицы техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в морском порту в результате ночной атаки. На месте задействованы пожарные расчеты, специализированная техника и дополнительные силы, направленные на ускорение ликвидации последствий происшествия.

Одновременно с тушением продолжаются работы по обеспечению безопасности на прилегающей территории. Специалисты контролируют ситуацию и координируют действия служб, уточники в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в городе зафиксированы повреждения зданий. В частности, пострадало остекление в ряде объектов, включая жилые дома и социальные учреждения, а также была повреждена газовая труба.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, ситуация находится на контроле профильных служб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв. м.

Мария Удовик