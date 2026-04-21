Тысяча человек осталась без воды в Новороссийске

В Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения, сообщили в МУП «Водоканал». По подсчетам ресурсоснабжающей организации, подача воды приостановлена для 1 тыс. абонентов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение отключили для устранения утечки по проспекту Дзержинского, 195 в часть зоны №18. Под ограничения попали жилые дома на улице Дзержинского, 185-203 по четной стороне.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 17:00. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

