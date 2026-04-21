Зарплаты на Дону выросли на 10%: больше всего платят сварщикам и прорабам

В Ростовской области в начале 2026 года работодатели заметно повысили предлагаемые зарплаты, пытаясь привлечь сотрудников. По данным hh.ru, медианный уровень дохода в первом квартале достиг 74,4 тыс. рублей — это на 10% (или 6,7 тыс. рублей) выше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее существенный рост зафиксирован в рабочих специальностях и управленческих позициях. Лидерами стали сварщики, прорабы и операционные директора. Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, зарплаты сварщиков выросли на 154,9 тыс. рублей, прорабов — на 115,4 тыс., операционных директоров — на 90 тыс. рублей. Также значительный прирост показали программисты (+69,3 тыс.) и монтажники (+68,6 тыс.).

В результате прорабам в начале 2026 года предлагают в среднем около 152,9 тыс. рублей против 37,5 тыс. годом ранее, а сварщики могут рассчитывать на доход порядка 272,4 тыс. рублей.

Среди других профессий заметный рост доходов отмечен у электромонтажников (+68 тыс., до 160 тыс. рублей), маляров и штукатуров (+59 тыс., до 139 тыс.), главных инженеров проектов (+45 тыс., до 165 тыс.), курьеров (+44,9 тыс., до 175,5 тыс.) и операторов станков с ЧПУ (+43,2 тыс., до 91,5 тыс.).

В отраслевом разрезе наибольший прирост в абсолютных значениях показали строительство и недвижимость. При этом по темпам роста лидируют административный персонал, сфера домашнего и обслуживающего персонала, а также безопасность.

Самые высокие зарплаты в регионе по-прежнему предлагаются топ-менеджерам — около 130 тыс. рублей в 2026 году против 123,1 тыс. годом ранее. Наименьшие доходы сохраняются в сфере науки и образования: медиана выросла с 43,8 тыс. до 46,8 тыс. рублей.

В целом ситуация на рынке труда региона повторяет общероссийский тренд: быстрее всего растут доходы в сегменте «синих воротничков», что указывает на устойчивый дефицит кадров в рабочих профессиях.

Валерий Климов