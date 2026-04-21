В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Двое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Вследствие атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Пуляевка Белгородского округа пострадал один человек. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. Его оперируют.

Из села Солдатское Ракитянского округа бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу раненого при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Предварительно, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица.

За прошедшие сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека.

Кабира Гасанова