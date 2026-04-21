Лимит по новым кредитным картам в Челябинской области сократился на 11,6%

В марте 2026 года средний лимит по новым выданным кредитным картам в Челябинской области составил 87,3 тыс. руб. Это на 11,6% меньше, чем в марте 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По стране россиянам в среднем в прошлом месяце одобряли по 99,9 тыс. руб. на кредитных картах. За год показатель упал на 11,3%. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов продемонстрировали Красноярский край (-15,9%), а также Кемеровская (-15,1%), Волгоградская (-13,8%), Ленинградская (-13,7%) и Тюменская с ХМАО и ЯНАО (-13,6%) области.

Виталина Ярховска