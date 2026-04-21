Вакантность складов в Петербурге превысила 5% впервые за девять лет

На рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет доля свободных площадей. По оценке Nikoliers, показатель превысил 5% впервые за последние девять лет — и, по прогнозам, может увеличиться до 5,8% к концу года.

В Петербурге вакантность складов превысила 5 % в первом квартале 2026 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге вакантность складов превысила 5 % в первом квартале 2026 года

На фоне активного ввода новых качественных объектов и осторожной позиции арендаторов средневзвешенная ставка аренды в сегменте класса А за квартал снизилась на 5%. Аналитики отмечают, что рынок постепенно смещается в сторону арендаторов: баланс сил в переговорах между собственниками и арендаторами выравнивается.

При этом деловая активность сохраняется: в первом квартале 2026 года объем сделок аренды и купли-продажи достиг 46 тысяч кв. м, что на 15% больше, чем годом ранее.

Среди крупнейших завершенных проектов — первая очередь распределительного центра Wildberries в индустриальном парке «М10 Красный Бор» (96 тысяч кв. м), корпус второй очереди складского комплекса «100К» (60 тысяч кв. м) и первая очередь логистического парка «Разметелево» (18 тысяч кв. м).

По прогнозам экспертов, в 2026 году в петербургской агломерации будет введено около 729 тысяч кв. м складских площадей — это станет одним из крупнейших результатов за всю историю рынка. Общий объем предложения может впервые превысить 7 млн кв. м.

Матвей Николаев