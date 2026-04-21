Прокуратура Дагестана завела дела за ремонт детсадов в Кизилюрте

Кизилюртовская межрайонная прокуратура выявила нарушения при расходе бюджетных средств на капитальный ремонт двух детских садов в Кизилюрте и передала материалы в следственные органы. По итогам проверки следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Должностное лицо управления образования администрации Кизилюрта отдало устные указания заведующим детсадов заключить контракты на ремонт административных зданий без электронного аукциона. Первый контракт составил 16,4 млн руб., второй — 22 млн руб., всего 38,4 млн руб. из местного бюджета. Такие действия ограничили конкуренцию среди подрядчиков и помешали сэкономить средства налогоплательщиков.

Прокуроры тщательно проверили правомерность трат и установили, что устные распоряжения нарушили федеральный закон о закупках. Без открытого аукциона город не смог выбрать оптимального исполнителя, а бюджет понес потенциальные потери. Следователи теперь решают вопрос о привлечении виновных к ответственности, включая возможные штрафы или лишение свободы до четырех лет по статье 285 УК РФ.

Ранее, в феврале 2026 года прокуратура направила в суд дело гендиректора ООО, который похитил около 2 млн рублей по контрактам 2022–2023 годов на ремонт школы №8 и детсада №4 «Светлячок». Подрядчик заключил соглашения с МКУ «УКС» администрации на эти работы и завысил объемы. В августе 2025-го, прокуратура выявила хищение 4,5 млн рублей при капремонте школы №4: подрядчик накрутил стоимость выполненных работ. Аналогичные проблемы возникали с энергоснабжением — экс-начальник Кизилюртовских РЭС незаконно подключил компанию, ущерб составил 1,7 млн рублей. Эти случаи показывают системные риски в муниципальных закупках Кизилюрта, где бюджет на образование и инфраструктуру часто страдает от коррупции.

Прокуратура усиливает контроль за бюджетами на соцобъекты в Дагестане, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления. Жители Кизилюрта надеются на быстрый суд и возврат средств в бюджет для реального ремонта детсадов.

Станислав Маслаков