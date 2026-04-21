Шестерых должностных лиц уволили в Удмуртии после антикоррупционных проверок

В 2025 году органы госвласти и местного самоуправления в Удмуртии провели 263 антикоррупционные проверки, к ответственности привлекли 171 должностное лицо. Об этом на сессии Госсовета республики 21 апреля рассказал начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртии Рашит Полов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Шесть должностных лиц уволено в связи с утратой доверия. Четыре районных депутата лишены мандата из-за непредоставления сведений о доходах.

За отчетный период было проверено 2,5 тыс. госзакупок, по 96 возбуждены административные дела о правонарушениях. Сумма штрафов составила 307 тыс. руб.

По словам господина Полова, 68% представителей бизнеса рассказали, что не сталкивались с необходимостью «оказания влияния на действия должностных лиц» через взятки и другие неформальные платежи.