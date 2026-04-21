В Петербурге двое юношей избили мужчин и открыли стрельбу

В Санкт-Петербурге двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела после нападения на мужчин у одного из заведений. По предварительным данным СКР, вечером 20 апреля на Владимирском проспекте подозреваемые спровоцировали конфликт, после чего избили двоих мужчин. Во время драки один из нападавших выстрелил в пострадавшего из сигнального пистолета.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Оба потерпевших обратились за медицинской помощью. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Им уже предъявлены обвинения, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев