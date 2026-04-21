Директора челябинской компании подозревают в мошенничестве при стройке турбазы

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону задержали генерального директора ООО «Синегорье» Александра Вязовикова. Его подозревают в мошенничестве на 19 млн руб. при строительстве туристической базы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в сентябре-ноябре 2024 года Александр Вязовиков представил в управление координации развития туризма области поддельные договоры с подрядчиками на обустройство территории турбазы «Синегорье» около Бакала. На создание объекта он получил в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» из регионального бюджета 19 млн руб. При этом директор не собирался исполнять условия соглашений. По данным УФСБ, оценен ущерб только по одному из эпизодов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По местам жительства и работы фигуранта провели обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синегорье» зарегистрировано в Челябинске в 2024 году. Совладельцем и генеральным директором является Александр Вязовиков. Выручка за 2024 год составила 33,5 млн руб., чистая прибыль — 18,6 млн руб. По данным инвестиционного блока центра «Мой бизнес», компания реализует в Бакале проект термального комплекса «Легенда Урала» за 1,6 млрд руб.

Виталина Ярховска