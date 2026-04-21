Agalarov Development и Atlas Development реализуют проекты в Сочи и Баку

Компании Agalarov Development и Atlas Development договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в сфере девелопмента. Соответствующее соглашение подписали президент Agalarov Development Эмин Агаларов и основатель Atlas Development Владимир Городенкер. Партнерство охватит два проекта в Сочи и один в Баку, сообщает пресс-служба компании.

Первый объект — отель Benefit Sochi Sea Breeze в центральной части Сочи. Его площадь составляет 3 тыс. кв. м. В здании, расположенном в 500 м от моря, будет всего 50 номеров. Завершение отделки и запуск запланированы на декабрь 2026 года.

Второй проект — комплекс Benefit Collection Sky Breeze Sochi в Горной Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м. Его площадь — 41,5 тыс. кв. м. Комплекс на 272 номера будет находиться в 30 м от подъемника. В рамках проекта планируется строительство всесезонного термального корпуса площадью 9,9 тыс. кв. м. К концу 2027 года должен быть завершен ремонт и меблировка двух корпусов. Объем инвестиций в два сочинских проекта превышает 25 млрд руб.

Третий проект будет реализован на территории Sea Breeze в Баку. Его детали находятся в стадии проработки.

«Партнерство с "Атлас Девелопмент" позволяет объединить наш опыт и реализовывать проекты, востребованные как инвесторами, так и резидентами. Сочи — регион с развитой инфраструктурой и высоким потенциалом, который мы давно рассматривали для реализации девелоперских и ресторанных проектов»,— заявил Эмин Агаларов.

Алина Зорина