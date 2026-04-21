Профсоюзы пожаловались главе Карелии на недоступность природных объектов для местных
Союз организаций профсоюзов в Карелии направил обращение к главе региона Артуру Парфенчикову из-за недоступности главных природных и культурных объектов республики для местных жителей. Они вынуждены платить полную стоимость за вход на достопримечательности региона, отмечают авторы письма.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«По сути, складывается парадоксальная ситуация, когда граждане вынуждены оплачивать возможность созерцать родную природу и дышать воздухом на территории своего региона»,— говорится в обращении.
Инициаторы предлагают закрепить для жителей Карелии право на бесплатное или льготное посещение значимых объектов. Также они выступают за введение единого льготного тарифа для пенсионеров, расширение мер поддержки для людей с инвалидностью и их сопровождающих, а также отмену платы за вход для водителей и гидов, сопровождающих туристические группы.
«Жители республики должны иметь возможность беспрепятственно дышать свежим воздухом на горе Сампо, любоваться водопадом Кивач, гулять по живописным маршрутам горного парка «Рускеала» и с уверенностью смотреть в будущее»,— сказано в обращении.