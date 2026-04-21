Профсоюзы пожаловались главе Карелии на недоступность природных объектов для местных

Союз организаций профсоюзов в Карелии направил обращение к главе региона Артуру Парфенчикову из-за недоступности главных природных и культурных объектов республики для местных жителей. Они вынуждены платить полную стоимость за вход на достопримечательности региона, отмечают авторы письма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профсоюзы Карелии направили главе республики обращения по поводу недоступности природных и культурных объектов региона для местных жителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По сути, складывается парадоксальная ситуация, когда граждане вынуждены оплачивать возможность созерцать родную природу и дышать воздухом на территории своего региона»,— говорится в обращении.

Инициаторы предлагают закрепить для жителей Карелии право на бесплатное или льготное посещение значимых объектов. Также они выступают за введение единого льготного тарифа для пенсионеров, расширение мер поддержки для людей с инвалидностью и их сопровождающих, а также отмену платы за вход для водителей и гидов, сопровождающих туристические группы.

«Жители республики должны иметь возможность беспрепятственно дышать свежим воздухом на горе Сампо, любоваться водопадом Кивач, гулять по живописным маршрутам горного парка «Рускеала» и с уверенностью смотреть в будущее»,— сказано в обращении.

Матвей Николаев