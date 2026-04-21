На водителя самосвала завели уголовное дело после массового ДТП под Тосно

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего водителя самосвала Shacman, ставшего участником массовой аварии на трассе А-120 в Тосненском районе Ленинградской области. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали 13 человек, двое из них получили тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДТП произошло утром 20 апреля на 97-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза, что привело к столкновению с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, фурой DAF с прицепом, а также легковыми автомобилями Chery Tiggo и Renault Logan.

Среди 13 пострадавших — 60-летний мужчина и 45-летняя женщина, их травмы квалифицированы как тяжкие. В отношении водителя самосвала возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Кирилл Конторщиков