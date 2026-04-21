В отношении казанского «АлНЭКо» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «АлНЭКо» (Казань). Судебное разбирательство по делу о банкротстве назначено на 12 августа, соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатором выступило ООО «Амилко» (Ростовская область). Основанием стало вступившее в силу решение арбитражного суда о взыскании задолженности. Общий объем требований составил 8,4 млн руб. Требование включено в третью очередь реестра кредиторов.

Согласно Rusprofile, временный управляющий также сообщил о поступлении заявлений от ряда кредиторов, в том числе ООО «Кемаль» (36,5 млн руб.), ООО «Рудхим» (11,6 млн руб.), ООО «Первая уральская химическая компания» (11,4 млн руб.), ООО «Бонд» (11,1 млн руб.), ООО «Эверест» (9,1 млн руб.), ООО «СХТ-Трейд» (8,2 млн руб.), ООО «Артснаб» (7,8 млн руб.), ООО «Леман» (7,3 млн руб.), ООО «Фонойлтрейд» (5,6 млн руб.) и других.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Астериск» Владимира Хантимирова, процедура наблюдения представляет собой начальный этап банкротства, целью которого является определение того, возможно ли восстановление платежеспособности. Это не обязательно означает, что компания прекратит свою деятельность. Назначенный управляющий может решить, что восстановление платежеспособности возможно. Кроме того, на любой стадии банкротства может быть заключено мировое соглашение; также должник или третье лицо может погасить требования кредиторов.

ООО «АлНЭКо» зарегистрировано в Казани в 2015 году и работает в сфере услуг для нефтегазодобычи. ООО «Амилко» специализируется на глубокой переработке кукурузы и производстве крахмалопродуктов.

Анна Кайдалова