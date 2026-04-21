Белгородская структура «Мираторга» нарастила прибыль почти в 6 раз до 18 млрд

По итогам 2025 года выручка белгородского ЗАО «СК "Короча"» (входит в структуру агропромышленного холдинга «Мираторг» и специализируется на производстве мясной продукции) составила почти 92 млрд руб., увеличившись на 26,6% по сравнению с 72,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль компании выросла почти в 5,6 раза — с 3,2 млрд до 17,9 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия.

Себестоимость продаж при этом снизилась на 2,9% — с 65,4 млрд до 63,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти в четыре раза и достигла 28,5 млрд руб. против 7,3 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж также увеличилась в 4,5 раза — с 5,8 млрд до 26,2 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании за отчетный период выросла на 41% — с 65,7 млрд до 92,7 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 60%, а именно с 18,9 млрд до 30,3 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СК "Короча"» зарегистрировано в феврале 2006 года в Корочанском районе Белгородской области. Основной вид деятельности — производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов. Уставный капитал составляет 2,4 млрд руб. Генеральный директор — Марина Бершакова. Единственным учредителем является подмосковное ООО «Агропромышленный холдинг “Мираторг”».

В начале марта стало известно, что «Мираторг» впервые начал поставки свинины из Корочанского округа на Филиппины.

Кабира Гасанова