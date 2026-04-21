«АРТ Ремстрой» проведет ремонт Сыропятского тракта в Омске за 924 млн руб.
ООО «АРТ Ремстрой» (Омск) выиграло тендер на реконструкцию дороги на ул. 10 лет Октября и Сыропятском тракте в границах Омска. Контракт с управлением дорожного хозяйства Омской области организация заключила на сумму 924,9 млн руб. при начальной цене 978,7 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут направлены из областного бюджета.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит провести работы в три этапа до 31 августа 2028 года. Согласно конкурсной документации, компании необходимо расширить проезжую часть и установить на ней разделительные ограждения. По итогам проведения реконструкции ширина дороги составит от четырех до шести полос, расчетная скорость будет установлена — 70 км/ч. Срок гарантии на работы составит от пяти до восьми лет.
Сыропятский тракт является продолжением магистральной дороги 10 лет Октября. Он связывает Ростовку, Сыропятское, Кормиловку и выходит на трассу Р-254 «Иртыш».
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «АРТ Ремстрой» зарегистрировано в мае 2007 года в Омске. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и директором компании является Карен Мартоян. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка организации за прошлый год составила 3,5 млрд руб. (+67,5%).