«АРТ Ремстрой» проведет ремонт Сыропятского тракта в Омске за 924 млн руб.

ООО «АРТ Ремстрой» (Омск) выиграло тендер на реконструкцию дороги на ул. 10 лет Октября и Сыропятском тракте в границах Омска. Контракт с управлением дорожного хозяйства Омской области организация заключила на сумму 924,9 млн руб. при начальной цене 978,7 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут направлены из областного бюджета.

Подрядчику предстоит провести работы в три этапа до 31 августа 2028 года. Согласно конкурсной документации, компании необходимо расширить проезжую часть и установить на ней разделительные ограждения. По итогам проведения реконструкции ширина дороги составит от четырех до шести полос, расчетная скорость будет установлена — 70 км/ч. Срок гарантии на работы составит от пяти до восьми лет.

Сыропятский тракт является продолжением магистральной дороги 10 лет Октября. Он связывает Ростовку, Сыропятское, Кормиловку и выходит на трассу Р-254 «Иртыш».

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «АРТ Ремстрой» зарегистрировано в мае 2007 года в Омске. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и директором компании является Карен Мартоян. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка организации за прошлый год составила 3,5 млрд руб. (+67,5%).

